Avengers prima e dopo: ecco come sono cambiati i membri del cast originale

Sono passati quasi 9 anni dall'uscita nelle sale di The Avengers, la pellicola diretta da Joss Whedon che ha riunito per la prima volta gli eroi del Marvel Cinematic Universe. Il percorso per arrivare ad Avengers: Endgame è stato lungo e faticoso, e lo dimostra anche quanto sono cambiati i protagonisti dalla premiere del film originale.

Nel video realizzato da Digital Spy che vi riportiamo all'interno della notizia, potete infatti dare un'occhiata alla trasformazione del cast nel corso del tempo: i membri dei Vendicatori Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlet Johansson (Black Widow), Jeremy Renner (Occhio di Falco), ma anche l'interprete di Nick Fury Samuel L Jacksone e Tom Hiddleston, il volto di Loki.

Mentre Downey Jr. e Evans potrebbero aver detto definitivamente addio al franchise con la conclusione dell'Infinity Saga (nonostante le indiscrezioni sul ritorno di Captain America), ognuno dei restanti attori potrà essere visto in uno dei prossimo progetti in arrivo per il franchise: dai film come Black Widow e Thor: Love and Thunder alle serie TV su Hawkeye, Loki, She-Hulk e Secret Invasion.

Quale membro del cast originale non vedete l'ora di rivedere in azione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.