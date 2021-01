Avengers, la divertente parodia fan made con i personaggi di Sesame Street

I film del Marvel Cinematic Universe sono ormai entrati nell'immaginario collettivo, e alcuni dei momenti più iconici dei film sono diventati popolari sul web anche come meme e oggetto di parodie. L'ultimo esempio viene da un utente Reddit, che ha realizzato una sua originale interpretazione dello scontro tra Hulk e Loki in The Avengers del 2012.

Come si può vedere in calce alla notizia, la scena è stata ricreata con due personaggi di Sesame Street. Bert, nel ruolo del Dio dell'Inganno, pronuncia la celebre frase "Io sono un Dio, creatura ottusa. Non subirò angherie da parte...", e a quel punto un Cookie Monster di colore verde, che "interpreta" Hulk, inizia a sballottarlo qua e là. Il risultato, in effetti, è piuttosto divertente.

"Per come la vedo io, in The Avengers, Hulk e Loki non hanno mai avuto davvero una conversazione" ha raccontato nel 2017 Tom Hiddleston, parlando della celebre sequenza a proposito di Thor: Ragnarok. "È stato più un incontro fisico, un abbraccio di gruppo esteso, diciamo. Sarà divertente quando i due si incontreranno di nuovo, vedrete."

Entrambi i personaggi torneranno in futuro nel Marvel Cinematic Universe: Loki avrà una serie da protagonista su Disney+, mentre Mark Ruffalo sarà di nuovo Hulk in She-Hulk, che avrà per protagonista Tatiana Maslany.

