Avengers diretto da Christopher Nolan? 'Sarebbe stato incentrato tutto su Tony Stark'

Per sponsorizzare l'uscita del suo nuovo film Oppenheimer in questi giorni il regista Christopher Nolan non ha solo commentato i pericoli di una guerra nucleare, ma si è anche abbandonato ad interviste molto più leggere.

Parlando con Wired in compagnia di Robert Downey Jr, ad esempio, come potete vedere nel video in calce all'articolo Nolan si è ritrovato a rispondere ad una serie di domande poste dagli utenti di Google, e tra queste ne è spuntata una che tutti i fan dei Marvel Studios si sono fatti almeno una volta nella vita: come sarebbe stato il primo Avengers se lo avesse diretto Christopher Nolan? Beh, a quanto pare, considerato l'amore che Nolan prova nei confronti di Robert Downey Jr (co-protagonista di Oppenheimer) e viceversa, sarebbe stato incentrato principalmente su Tony Stark.

Il regista ha scherzato sul fatto che la domanda in sé per sé basta da sola a rappresentare "un vero enigma del multiverso", ma ha rivelato che, almeno in teoria, la forte simpatia per Robert Downey Jr. l'avrebbe spinto ad occuparsi maggiormente di Iron Man: “Avendo lavorato con te su Oppenheimer, posso dire che probabilmente ci sarebbe stato un po' troppo di Tony Stark nel mio film degli Avengers. Avresti occupato troppo spazio", ha detto Nolan. Brillante come sempre, Robert Downey Jr ha scherzato: "Ma io già occupo un sacco di spazio in The Avengers, praticamente domino il film!", prima di commentare l'ossessione di Nolan per l'uso di effetti pratici sul set a discapito della CGI: "Se Nolan avesse diretto The Avengers, probabilmente lo staremmo ancora girando!"

Oppenheimer esce oggi 21 luglio negli Stati Uniti, e arriverà in Italia dal 23 agosto.