Gli Avengers devono perdere in Avengers: Kang Dynasty? I fan discutono sui social

Siamo ancora molto lontani dall’uscita di Avengers: The Kang Dinasty, che dovrebbe uscire, salvo ulteriori rinvii nella primavera del 2026. Eppure, sui social, si discute già delle possibili scelte narrative riguardo il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, con molti fan che vedrebbero bene una sconfitta degli eroi nel prossimo film d’insieme.

Già abbiamo provato a rispondere alla domanda su chi sarà la prossima guida degli Avengers dopo Iron Man e, tornando a parlare dei nuovi film della saga, non possiamo non riportare le discussioni nate in particolare su Reddit, a proposito della possibilità che in The Kang Dinasty gli eroi possano dover affrontare una sconfitta simile a quella di Infinity War.

Cominciando una discussione sul social network, BenSolo_Cup ha chiesto agli altri utenti se gli sceneggiatori della sesta Fase del Marvel Cinematic Universe debbano puntare su qualcosa di nuovo o se vedessero bene una nuova sconfitta degli eroi alla fine di The Kang Dinasty, così come era stato per Infinity War.

Naturalmente i pareri sotto il post sono stati discordanti con alcuni fan che sembrano preferire l’idea di un’apparente vittoria degli eroi prima di scoprire qualcosa di terribile e capace di cambiare le carte in tavola e altri che sottolineano come la trama di Infinity War funzionasse in quanto i personaggi fossero molto legati l’uno all’altro, cosa che non si ritroverà in The Kang Dinasty.

Qualcun altro ancora vorrebbe vedere una vittoria su tutti i fronti degli Avengers capace di nascondere solo in parte una perdita di eroi capace di colpire tanto i protagonisti quanto gli spettatori.

Un’ultima ipotesi, che potrebbe essere interessante e tirata fuori da un altro utente, sarebbe quella relativa a una guerra su diverse timeline con ogni battaglia dall’esito differente.

La discussione, dunque, si fa serrata e interessante e lo diventerà sempre di più mano a mano che il debutto del film si avvicinerà. Per una discussione sui temi dei prossimi Avengers, vi lasciamo a un approfondimento sul fatto che Kang rischia di essere soltanto una copia di Thanos in Avengers: The Kang Dinasty.