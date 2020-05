Avengers, il primo design di Teschio Rosso era identico a Ghost Rider: ecco la prova!

Una delle più grandi sorprese di Avengers: Infinity War, considerato da molti come il massimo raggiungimento dei Marvel Studios in termini di scala e portata, è stata sicuramente quella del ritorno di Teschio Rosso.

Apparso per la prima volta all'alba della Infinity Saga come villain principale di Captain America: Il Primo Vendicatore, il personaggio è tornato inaspettatamente nel terzo film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo nella parte del custode della Gemma dell'Anima, nascosta sul pianeta Vormir.

Con un destino che ricorda quasi il contrappasso dantesco, il Teschio Rosso è stato condannato sul pianeta alieno a causa dei suoi peccati commessi nella sua ricerca del Tesseract, la Gemma dello Spazio, ma uno dei look pensati per mostrare al pubblico questa "versione dannata" del Teschio Rosso aveva a che fare più con un Teschio ... giallo? Come potete vedere nel concept in calce all'articolo, infatti, il villain avrebbe dovuto assumere il colore della Gemma dell'Anima, cosa che però lo avrebbero reso molto simile a Ghost Rider, personaggio molto noto della Marvel Comics.

Quale look preferite fra questo alternativo mai utilizzato e quello visto nei due film Infinity War ed Endgame? Come sempre, ditecelo nella sezione dei commenti.

