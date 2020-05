Avengers, cosa fanno gli eroi in quarantena? Guardate l'esilarante parodia

Attraverso uno sketch pubblicato da Kurt Tocci su YouTube, scopriamo come reagirebbero gli eroi più potenti dell'universo in caso di pandemia globale. Stiamo parlando appunto degli Avengers che vengono qui ritratti in un esilarante video-parodia in cui ognuno è costretto a rispettare le norme per il distanziamento sociale.

Gli Avengers sono quindi confinati in casa, divisi appropriatamente per rispettare le norme sul distanziamento sociale, con la maggior parte di loro che riprende la sua caratterizzazione già vista in Avengers: Endgame. Il video di Tocci è rapidamente diventato virale totalizzando milioni di visualizzazioni contando il solo Facebook in pochissimo tempo. Questo grazie a uno script ingegnoso e brillante, che mette al centro il tema del momento, quello della quarantena, e i personaggi più amati dei cinecomic al cinema.

Il video inizia con Peter Parker al quartier generale degli Avengers, che adesso è un appartamento, che crede che Thanos sia tornato. La ragione? Il negozio di alimenti sotto casa è quasi vuoto. Quando Captain America e Bruce Banner gli spiegano che la causa è la diffusione di un virus, Spider-Man dice subito di "non sentirsi molto bene". Questo è uno dei molti momenti che richiamano i dialoghi presenti negli ultimi due film sugli Avengers.

Scherzi a parte, il Marvel Cinematic Universe è stato chiaramente colpito dalla recente pandemia di coronavirus, in quanto Black Widow - che sarebbe dovuto uscire a fine aprile - è stato posticipato a novembre, prendendo così lo slot lasciato da Gli Eterni, la cui post-produzione deve ancora essere completata e che uscirà adesso a febbraio 2021.

In occasione del primo anniversario dell'uscita in sala di Avengers: Endgame, i Russo hanno raccontato varie curiosità, tipo quella sul look di Captain America e la scena tagliata di Hulk con la gemma dell'anima.