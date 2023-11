Avengers, come potrebbero tornare i Vendicatori originali nel MCU?

Anche se in queste ore l'articolo di Variety sul futuro del MCU è stato contestato in più punti e da più parti, nessuno ha contraddetto lo scoop della rivista in relazione al ritorno degli Avengers originali per un nuovo film.

Come saprete, il sottobosco degli insider e delle gole profonde del web parlano da mesi, anzi da anni, del ritorno delle vecchie glorie della saga per un ultimo film in occasione dei 20 anni del MCU, che saranno festeggiati nel 2028 (ovvero l'anno successivo all'attuale uscita di Avengers: Secret Wars, previsto per maggio 2027, film che dovrebbe concludere la Saga del Multiverso), ma Variety è stata la prima rivista storica di Hollywood a confermare tali indiscrezioni (il noto insider My time to shine hello in queste ore ha fatto sapere che Robert Downey Jr avrebbe già trovato un accordo con la Marvel per tornare nei panni di Iron Man).

Tuttavia, al di là del vero o falso, con la certezza in un senso o nell'altro che potrà arrivare soltanto da Kevin Feige o dai Marvel Studios, rimane il problema di come dovrebbe o potrebbe avvenire il ritorno degli Avengers originali: alcuni di loro sono ancora in giro, come ad esempio Occhio di Falco, Hulk e Thor, ma Steve Rogers è 'disperso', in mancanza di un termine migliore, e Iron Man e Vedova Nera sono addirittura morti.

Certo, nel mondo fantasy e fantascientifico della Marvel tutto è possibile, e le giustificazioni narrative per realizzare un film del genere potrebbero essere decine, dai viaggi nel tempo alle varianti del Multiverso, ma forse sarà più interessante capire quando questo ritorno avverrà (se avverrà davvero). Ad esempio, sappiamo che Avengers: Secret Wars avrà per protagonisti Tobey Maguire e Hugh Jackman e includerà un team di 'Avengers del Multiverso' composto dalle Varianti dei supereroi più famosi: tra questi ci saranno anche Iron Man, Vedova Nera e Steve Rogers, che ritroveranno i loro compagni originali? Avengers: Secret Wars sarà diviso in due parti, una dedicata agli eroi che conosciamo e un'altra alle loro Varianti? Oppure i Marvel Studios realizzeranno il tanto chiacchierato Avengers Forever, un progetto anticipato mesi fa in tempi assolutamente non sospetti e che ha addirittura causato la cancellazione (con conseguente citazione in tribunale) dell'account che lo ha svelato?

Domande per le quali attualmente non c'è risposta, e che i fan molto probabilmente dovranno continuare a porsi ancora per diversi anni.