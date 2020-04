Avengers, come si chiamerebbero i film se fossero episodi di Friends?

La scorsa notte il Quarantine Watch Party di Comicbook.com è stato dedicato ad Avengers: Endgame, e durante l'ormai consueto live commentary gli sceneggiatori del film, Stephen McFeely e Christopher Markus, hanno risposto su Twitter a domande e curiosità dei fan rivelando segreti e retroscena del blockbuster.

Una delle domande più originali andava oltre il Marvel Cinematic Universe, spingendosi verso un mondo praticamente agli antipodi, quello di una sitcom generazionale come Friends. Michael Stiles, infatti, ha chiesto come si sarebbero chiamati i due ultimi capitoli della saga dei Vendicatori, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, se fossero stati degli episodi di Friends.

McFeely e Markus sono stati felici di rispondere: "The One With The Infinity Gauntlet. E... Avengers: Friendgame."

Con un po' di fantasia, in effetti, il primo titolo può far pensare a qualcosa che si sarebbe potuta vedere in una delle puntate dello show, mentre il secondo è un ottimo richiamo all'epica reunion che, dopo tante voci e smentite, è finalmente sul punto di andare in scena, ricongiungendo Rachel, Monica, Ross e il resto della banda sullo schermo. La pandemia del coronavirus ha solo ritardato l'evento, che avrebbe dovuto essere girato prima del lancio della piattaforma HBO Max nel mese di maggio.

Tra le altre curiosità apprese nel live commentary dagli sceneggiatori di Avengers: Endgame c'è il momento esatto in cui Captain America diventa degno, mentre abbiamo scoperto che Wanda sarebbe dovuta sopravvivere allo schiocco di Thanos.