Avengers, Chris Pratt omaggia il bambino che ha salvato la sorellina: 'Sei un vero eroe'

Chris Pratt è sempre ben disposto nei confronti dei fan degli Avengers, e neanche lui poteva esimersi dal rendere omaggio al bambino che si è avventato senza paura contro un cane pur di salvare la sorellina.

Un gesto eroico che purtroppo è costato novanta punti di sutura al piccolo, ma che non è passato inosservato. Dopo l'invito di Chris Evans e Chris Hemsworth, che ora lo vogliono nel team degli Avengers, anche l'altro Chris del gruppo ha voluto dimostrargli il suo affetto:

"Bridger Walker è un vero eroe. Questo giovane ragazzo è un esempio di coraggio; ha affrontato l'impensabile di fronte al pericolo per proteggere qualcuno che amava. Una storia di grande ispirazione. Dovevo per forza fare questo video, e spero che riesca a stampargli un sorriso sul volto".

Nel filmato l'attore si rivolge direttamente a Bridger e si congratula con lui dicendogli che tutto il mondo ha visto ciò che ha fatto e che è riconosciuto da tutti come un vero eroe per il suo gesto. La sua speranza è di poterlo incontrare di persona prima o poi. Una cosa è certa: se gli stessi Avengers dicono che sei un eroe, allora lo sei per davvero.

Pratt al momento è impegnato sul set del terzo episodio di Jurassic World, e sembra proprio che Dominion conterrà un numero spropositato di dinosauri.