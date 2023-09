Avengers, Chris Evans ricorda l'emozionante ultimo giorno di riprese di Captain America

Chris Evans ha sempre avuto una certa esperienza nel campo della realizzazione dei cinecomic. Avengers: Endgame, però, sembra esser stato un caso molto particolare. L'attore ha ripercorso l'ultimo giorno di riprese sul set, parlando della sua "conclusione" nel mondo del Marvel Cinematic Universe.

Evans ha indossato i panni di Captain America fin dal 2011, in uno dei primissimi film del franchise. Dopo aver passato 8 anni all'interno del franchise più redditizio della storia del cinema, a vestire i panni dell'eroe per eccellenza, dover chiudere quel capitolo della propria vita non deve essere particolarmente semplice. Nonostante siano passati 4 anni, l'attore ricorda sempre con particolare emozione le ultime ore passate sul set insieme ai colleghi. Infatti, Evans si è sempre dimostrato molto fiero di Avengers: Endgame.

"L'ultimo giorno è stato emozionante. È come diplomarsi. Voglio dire, sai che il giorno sta arrivando, e poi all'improvviso arriva qui e senti che è passato troppo in fretta... Ti cambia la vita" ha raccontato l'attore svelando come l'esperienza nei panni di Steve Rogers l'abbia fatto crescere moltissimi come interprete e come uomo. "La mia vita non è stata più la stessa. La vita della mia famiglia non è la stessa. Sai cosa voglio dire? L’effetto a catena del fare quel ruolo è incommensurabile, almeno per me, ed è stato un momento bellissimo. Sono pieno di gratitudine"

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul personaggio, vi sveliamo i 5 momenti più belli di Captain America nell'MCU. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!