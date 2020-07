Avengers, Chris Evans invita un ragazzino eroe ad unirsi al team: 'Ne saremmo onorati'

I veri eroi non sono mai abbastanza: negli Avengers ce ne sono un bel po' ma, soprattutto in seguito alle recenti perdite, assumerne di nuovi non sarebbe una cattiva idea. Chris Evans e Chris Hemsworth, dunque, hanno vestito i panni dei talent scout ed hanno subito individuato un elemento decisamente degno di unirsi al team.

L'occasione è stata offerta da un fatto di cronaca: i due attori sono infatti venuti a conoscenza della storia di un ragazzino di sei anni che, con innegabile sprezzo del pericolo, si è frapposto tra la sorella e un cane che la stava aggredendo finendo in ospedale con ben 90 punti di sutura.

Un gesto di coraggio che non è passato inosservato agli occhi di Thor e Captain America, che subito hanno voluto complimentarsi con il piccolo Bridger: "Sei stato incredibilmente altruista e coraggioso" l'ha lodato Evans, mentre Hemsworth ha aggiunto: "Il tuo coraggio va oltre ogni aspettativa e noi tutti ne siamo davvero impressionati. So che sei fan degli Avengers, quindi voglio dirti a nome di tutto il team che vorremmo davvero averti in squadra. Ti vogliamo bene e ti mandiamo tutto il nostro supporto. Rimettiti, ci sentiamo presto".

Chissà che per il nostro piccolo eroe non ci scappi una particina in un futuro Avengers! I fan Marvel, intanto, si stanno ancora chiedendo chi sarà il prossimo villain degli Avengers; qualcuno, invece, ha ricreato la battaglia di Avengers: Endgame come un videogioco anni '90.