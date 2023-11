Avengers, Chris Evans confessa:'Ecco cosa mi manca del lavorare con la Marvel'

Chris Evans ha lasciato da qualche anno il ruolo di Captain America nel Marvel Cinematic Universe ma il periodo trascorso nel ruolo di Steve Rogers ha cambiato completamente la sua carriera, regalandogli un successo planetario. Nonostante abbia deciso di abbandonare il franchise, Evans ha ammesso di sentirne la mancanza.

Intervistato da The View, Chris Evans ha confessato che sono molte le cose che gli mancano di Captain America e del Marvel Cinematic Universe:"Così tante cose. Voglio dire, è intrinsecamente bello essere un supereroe. È molto divertente giocare alla finzione e vivere i tuoi sogni d'infanzia. Ma le amicizie sono così fantastiche. Non è solo il cast, che è composto da alcuni dei miei migliori amici in assoluto. Ma il team che conosce così bene queste persone e può vederle ogni sei/otto mesi circa".



Chris Evans, che qualche settimana fa aveva ricordato l'emozionante ultimo giorno di riprese di Captain America, ha raccontato che il dettaglio che gli manca di più del Marvel Cinematic Universe è il gruppo di lavoro che sistematicamente si ritrovava sul set per una nuova avventura del franchise prodotto dai Marvel Studios.

Non solo gli attori ma anche tutti i lavoratori dietro la macchina da presa che hanno permesso all'MCU di diventare una delle saghe più redditizie nella storia del cinema.



Grazie al lavoro di tutta la squadra il Marvel Cinematic Universe è entrato nel cuore dei fan e anche di Chris Evans.

Tuttavia, un ritorno nella saga è assai complicato: Chris Evans ha allontanato le voci sul suo ritorno nell'MCU.