Avengers: ecco chi è il villain più forte del Marvel Cinematic Universe

Dopo aver approfondito in uno speciale e in un video dedicato i 5 eroi più forti del Marvel Cinematic Universe, non potevamo esimerci dallo stilare una stessa classifica per quanto riguarda i nemici dei nostri Avengers, intercettando e analizzando i cinque villain più potenti e temibili del MCU.

L'articolo dedicato ai villain Marvel è diventato così un nuovo video di Everyeye Plus, il nostro nuovo canale Youtube dedicato a cinema, serie tv e anime. Ci siamo inoltrati nell'Universo Cinematografico Fumettistico alla scoperta di 5 nemici che hanno più di altri dato filo da torcere a Iron Man, Captain America, Doctor Strange, Scarlet Witch, Thor e tutti gli altri, identificando alla fine i nomi non solo più forti ma anche più pericolosi di tutti, alla fine sconfitti o ingannati ma non senza tragedie.



Ovviamente, c'è un villain che più di altri ha saputo tenere testa non a uno, non a due ma a quasi tutti gli Avengers uniti sul campo di battaglia, rivelandosi indiscutibilmente il nemico più resistente, minaccioso e riuscito del Marvel Cinematic Universe. Non dovreste faticare a capire di chi stiamo parlando, anche se restano curiosi e da scoprire gli altri 4 nomi scelti per la classifica.



Scopriteli insieme a noi nel video che trovate in alto.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti