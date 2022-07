Avengers, chi saranno i registi di Kang Dynasty e Secret Wars? Feige: 'Annuncio a breve'

Se i fratelli Russo non dirigeranno gli Avengers nei prossimi due film crossover annunciati dai Marvel Studios all'ultimo Comic-Con di San Diego, in tanti si sono quindi chiesti chi sarà ad andare dietro la macchina da presa dei due blockbuster, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Kevin Feige ha promesso di rivelarlo a breve.

In un'intervista a MTV News, Feige ha dichiarato che la Marvel guarderà oltre il duo che ha diretto Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ovvero Anthony e Joe Russo. Alla domanda se i fratelli Russo avessero mentito sul fatto di non essere coinvolti in Secret Wars, Feige ha risposto: "No. Non abbiamo un regista per Secret Wars, e vedrete altri annunci di registi a un certo punto. Ma no, non vi stanno mentendo".

"Stanno dicendo la verità", ha aggiunto Feige. "Sono molto impegnati a gestire il loro impero AGBO, e il mondo è migliore per questo". (La casa di produzione co-fondata dai Russo sta dietro a film come Tyler Rake con Chris Hemsworth, 21 Bridges con Chadwick Boseman, l'acclamato Everything Everywhere All at Once e il film diretto dai Russo The Gray Man per Netflix).

"Non si tratta mai di fare le cose in grande solo per il gusto di farle", ha dichiarato Feige a proposito di Avengers 5 e 6. "A volte, per la natura del numero di personaggi che hai a disposizione e che devi inserire in una storia molto grande, le cose possono diventare più grandi".

Piuttosto che concludere ogni fase con un nuovo capitolo sugli Avengers, ha spiegato Feige, ogni saga (in questo caso la Multiverse Saga) si concluderà con un gran finale con gli Avengers.

"Era come se pensassimo, certamente dopo Infinity War e Endgame, che i film degli Avengers non fossero più che semplici chiusure", ha spiegato Feige. "Così tanti dei nostri film ora - Multiverso della Follia, quello che state per vedere in [Ant-Man and the Wasp] Quantumania, tutti i nostri grandi film di team-up che introducono grandi parti della mitologia - [abbiamo pensato] che i film degli Avengers dovevano davvero essere la chiusura di ogni saga. Ed è per questo che tutto ciò che volevamo [al Comic-Con] era dire: 'Siamo attualmente nel bel mezzo della Multiverse Saga, che culminerà in due film degli Avengers'".