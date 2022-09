Avengers, chi saranno i prossimi Vendicatori? Il toto-squadra

In un Marvel Cinematic Universe in continua evoluzione l'immobilismo non è di casa: il vento del cambiamento soffia forte anche sulla formazione degli Avengers, che inevitabilmente non può certo essere identica a quella che esordì nel lontano 2011. Chi saranno, dunque, i Vendicatori protagonisti dei film che chiuderanno la Saga del Multiverso?

Partiamo dai superstiti della vecchia guardia: diamo per scontata la presenza del Captain America di Anthony Mackie, così come quella del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, dell'Ant-Man di Paul Rudd, della Captain Marvel di Brie Larson e del Thor di Chris Hemsworth, con quest'ultimo che, in compagnia dell'altro senior Mark Ruffalo nei panni di Hulk, potrebbe magari dire addio al franchise proprio in occasione del dittico The Kang Dynasty/Secret Wars.

Resta da capire quale sarà il destino dello Spider-Man di Tom Holland, anche se ci risulta difficile pensare che il finale di No Way Home sia da considerare un vero addio; discorsi simili valgono per i Guardiani della Galassia, sui quali pende la scure dell'addio di James Gunn, e per Wanda Maximoff, che troverà senz'altro il modo di rifarsi viva, presumibilmente rinsavita, dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il ricambio generazionale si sta invece compiendo proprio ora: se la nuova Black Widow di Florence Pugh verrà dirottata verso i Thunderbolts, è invece ben più probabile che Kate Bishop prenda il posto del suo mentore Clint Burton nella formazione un tempo capitanata da Tony Stark e Steve Rogers; anche She-Hulk e Daredevil sono presumibilmente pronti a mettersi a disposizione, così come le new entry Photon e Ms. Marvel, senza dimenticare Shang-Chi, gli attesissimi Fantastici 4 e, magari, l'America Chavez vista in Doctor Strange 2.

Abbiamo dimenticato qualcuno? Fateci i vostri nomi nei commenti!