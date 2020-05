Avengers: chi è l'eroe più potente del Marvel Cinematic Universe?

I supereroi di casa Marvel hanno intrapreso un lungo percorso a partire dall'esordio con Iron Man, fino ad arrivare alla resa dei conti vista in Avengers: Endgame.

Per questo è giunto il momento di stilare una classifica, cercando di individuare i punti di forza dei personaggi più potenti. Nei vari film stand alone ciascun eroe ha trionfato all'interno del proprio universo, ma grazie ai vari crossover quali Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, abbiamo avuto la possibilità di ammirarli tutti insieme.

Uno degli aspetti più interessanti toccati dagli ultimi film è stata in realtà la disfatta per mano dell'ineluttabile Thanos, un colpo di scena che ha improvvisamente azzerato tutte le capacità dei protagonisti, abbassandoli allo stesso livello, impotenti e frustrati dal fallimento. Un punto da cui ripartire per tornare a mettersi in gioco e mostrare tutta la forza di cui dispongono.

Questo ed altri momenti presenti nei molti film del MCU ci hanno permesso di approfondire le caratteristiche dei vari eroi, dalla Fase 1 alla Fase 3: vi consigliamo quindi di guardare il video dal canale You Tube di Everyeye Plus. Qual è secondo voi l'eroe più forte tra quelli visti fin'ora? Siete d'accordo con la classifica? Fatecelo sapere nei commenti!