Avengers, chi sarà l'erede di Iron Man che guiderà i Vendicatori nei prossimi film?

Trovare un erede per l'Iron Man di Robert Downey Jr. è una delle imprese più difficili per il Marvel Cinematic Universe. Soprattutto in vista di Avengers: The Kang Dynasty, prossimo film sui Vendicatori che dovrebbe uscire addirittura sette anni dopo Endgame. Chi sarà il leader?

La domanda è davvero complicata perché al momento nel Marvel Cinematic Universe sembra quasi che gli Avengers siano in pausa. È dal 2019, anno di uscita di Endgame, che non vediamo il gruppo di supereroi assieme, qua e là menzionato sporadicamente nel corso della Fase 4 e della Fase 5. Viene quindi difficile pensare di trovare un sostituto ora per Tony Stark, ma da qui al 2026, quando dovrebbe uscire The Kang Dynasty, bisognerà per forza trovarlo.

All'inizio sembrava potesse essere T'Challa a guidare gli Avengers, ma con la scomparsa di Chadwick Boseman e il passaggio di consegne a Shuri è difficile immaginare che possa già raccogliere un testimone così importante.

In tanti poi si immaginano una presa di coscienza importante per Spider-Man, soprattutto dopo No Way Home, e un suo ruolo attivo come leader del gruppo. Però anche in questo caso il tempo è poco: nessuno sa più chi è Spidey e la prossima trilogia sull'Uomo Ragno dovrebbe concentrarsi su storie più terrene e "solitarie", quindi è più probabile che Peter Parker diventi il leader degli Avengers magari dopo gli avvenimenti di The Kang Dynasty o addirittura di Secret Wars.

Altri candidati potrebbero essere Sam Wilson, nuovo Captain America, ma molto (anzi, tantissimo) dipenderà dal film che lo vedrà protagonista oppure Captain Marvel, anche in questo caso vedremo dopo The Marvels ma comunque il suo ruolo è cosmico, quindi comunque lontano dalla Terra.

L'unico supereroe che potrebbe prendere le redini di tutto è Reed Richards, ma ancora dobbiamo vederlo in azione e il suo arrivo potrebbe troppo vicino all'uscita di The Kang Dynasty.

A meno che Kevin Feige non faccia il colpo inaspettato e dia ad Ant-Man il ruolo di leader dei prossimi Avengers. È tutto ancora in divenire, anche perché non sappiamo nemmeno se la Marvel sostituirà Jonathan Majors come Kang e soprattutto se Avengers The Kang Dynasty e Secret Wars manterranno le nuove date di uscita.

E secondo voi chi potrebbe sostituire Iron Man come leader degli Avengers? Diteci la vostra nei commenti!