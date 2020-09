Avengers, Carrie Coon potrebbe tornare ai Marvel Studios con un nuovo personaggio!

Carrie Coon, interprete di Proxima Midnight in Avengers: Infinity War e Avengers : Endgame, ha confermato che potrebbe tornare nel franchise per interpretare un nuovo personaggio nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Generalmente il pubblico dà per scontato che quando un attore viene scelto per interpretare un determinato personaggio dei Marvel Studios rimarrà attaccato a quel personaggio definitivamente, ma secondo la Coon non è affatto così, anzi: la Coon è irriconoscibile nei panni in motion-capture del villain degli Avengers, dunque un suo possibile ritorno non disorienterebbe gli spettatori.

"Questo è certamente il tipo di conversazione in cui un agente si impegna quando cerca di trovarti dei lavori!" ha confermato l'acclamata attrice di The Leftovers, Gone Girl e The Post. "Sì, vogliono alcune assicurazioni non scritte per la possibilità di lavoro aggiuntivo, che non è completamente fuori discussione. Quindi, sì, assolutamente. È come, sai, essere in Chicago Fire. Vieni ucciso e poi non puoi tornare nella serie per circa un anno e qualcosa. Come attore vuoi sempre assicurarti di avere dei lavori certi, quindi ci poniamo sempre questa domanda. Assolutamente."

Vorreste vedere Carrie Coon all'opera in un altro film Marvel, magari con un personaggio umano che metta in evidenza le sue fattezze? Ditecelo nei commenti.

