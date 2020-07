Avengers, il Captain America di Chris Evans debutterà in Fortnite?

Nonostante manchi ancora l'ufficialità di Epic Games, diversi leak delle ultime ore mostrano un indizio sul possibile coinvolgimento del Captain America di Chris Evans nella stagione 3 di Fortnite. I dataminer hanno scoperto una texture che riprende il celebre scudo di Captain America. Che sia il preludio al suo ingresso nel popolare gioco?

C'è chi ha ipotizzato un debutto addirittura per il 4 luglio, il Giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti d'America e data perfetta per un eventuale debutto del personaggio in Fortnite.

Chris Evans ha interpretato Steve Rogers/Captain America in ben sette film del Marvel Cinematic Universe, oltre a diversi altri cameo, non tutti accreditati.



Considerando che la skin di punta di questa stagione di Fortnite è Aquaman, sarebbe davvero un gran colpo poter includere anche un personaggio iconico targato Marvel.

Chris Evans ha vestito i panni di Cap per l'ultima volta in Avengers: Endgame, e i fan si chiedono se potranno rivedere l'attore indossare nuovamente i panni del Vendicatore in altri prodotti del Marvel Cinematic Universe.

Un debutto del suo Captain America in Fortnite sarebbe una notizia incredibile per i fan Marvel, che potranno in qualche modo rivedere uno dei personaggi di punta dell'MCU, il più popolare insieme al Tony Stark/Iron Man di Robert Downey Jr.

Su Everyeye trovate la recensione di Avengers: Infinity War e la recensione di Avengers: Endgame, i due film che hanno di fatto concluso la trama della Fase 3 dell'MCU.