Avengers Campus: un video mostra le acrobazie mai viste prima di Spider-Man

Spider-Man è pronto ad affrontare la gravità sui cieli dell'Avengers Campus, con incredibili acrobazie mai viste prima in un parco tematico Disney. Nella nuova area gli ospiti guarderanno in alto e vedranno Spider-Man lanciarsi da un'altezza di 65 piedi la casa della Worldwide Engineering Brigade (WEB). Un'avventura interattiva incredibile.

Spider-Man scenderà poi in mezzo ai fan, posando per le foto insieme alla reclute del Campus:"Durante il giorno vedrai Spider-Man appollaiato sui parapetti del workshop WEB. Chiacchiererà con le nuove reclute ma si muoverà anche in azione sopra i tetti con incredibili acrobazie che sfidano la gravità" ha dichiarato Dan Fields, direttore creativo esecutivo Disney Parks Live Entertainment, durante un'anteprima di Avengers Campus.



"E quando Spider-Man scenderà sulla Terra sarà più che felice di uscire con alcuni eroi futuri nel campus" ha concluso Fields.

Spider-Man sfoggerà un costume esclusivo dei Parchi Disney disegnato da Ryan Meinerding, Head of Visual Development presso i Marvel Studios, che ha disegnato i costumi indossati dall'Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe.

"Ne abbiamo parlato dal punto di vista del design, lavorando direttamente con Ryan Meinerding, che è il capo sviluppo visivo per i Marvel Studios, per sviluppare un costume iconico evergreen".

Nei giorni scorsi sono stati annunciati tutti i supereroi che appariranno all'Avengers Campus. Secondo i creatori, Avengers Campus farà parte di un universo più grande.