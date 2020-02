Avengers Campus: nel video Disney le acrobazie di uno Spider-Man robotico

Deadline ha pubblicato un video della Disney che mostra una mini-anteprima di una doppia acrobazia svolta da uno Spider-Man robotico costruito ad hoc per volteggiare sopra l'Avengers Campus, muovendosi proprio come un vero Uomo Ragno. Deadline ha pubblicato anche una clip che mostra il processo di lavorazione del robot.

Avengers Campus dovrebbe aprire i battenti California Adventure Park nel corso della prossima estate e quindi tra le attrazioni ci sarà anche Spider-Man, pronto a stupire i visitatori del parco con le sue incredibili acrobazie e i suoi volteggi in aria.

Disney California Adventure Park è il secondo parco divertimenti della Walt Disney Company, aperto nel Disneyland Resort ad Anaheim, negli Stati Uniti, e inaugurato nel febbraio 2001.



Spider-Man è tornato al cinema la scorsa estate con il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Far From Home, diretto da Jon Watts - trovate su Everyeye la recensione di Spider-Man: Far From Home - con protagonista Tom Holland, già interprete del personaggio in Spider-Man: Homecoming e in altri film dell'MCU. Spider-Man: Far From Home è l'ultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Tom Holland tornerà anche in futuro ad interpretare il personaggio, dopo l'accordo tra Marvel e Sony per il mantenimento di Spider-Man all'interno dell'universo creato da Marvel Studios.

In passato il personaggio è stato interpretato sul grande schermo da Tobey Maguire e Andrew Garfield.