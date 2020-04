Avengers Campus posticipato, niente estate da supereroi per i fan Marvel

Dopo la recente decisione di chiudere i parchi a tema Disney fino a data da destinarsi, anche tutte le attività di ampliamento degli stessi sono state sospese. Tra le nuove attrazioni a tema Marvel che sarebbero dovute aprire quest'estate anche l'attesissimo Avengers Campus, che però non sembra rispetterà le scadenze prefissate.

Annunciato lo scorso 11 marzo, l'attrazione sarebbe dovuta essere tra i nuovi fiori all'occhiello dei parchi divertimento, tanto che lo stesso CEO Marvel Kevin Feige lo aveva definito:

"Il prossimo step nella narrazione di queste storie per sperimentare le avventure in prima persona al fianco di questi personaggi. Un progetto del genere può essere realizzato solo nei parchi a tema Disney".

Purtroppo, in pochi giorni la House of Mouse è passata da "step" a "stop" a causa dell'emergenza CoronaVirus e adesso anche sul sito ufficiale Disneyland, che fino a poche ore fa era indicato il 18 giugno 2020 come data d'apertura, appare il più generico messaggio "presto in arrivo".

Al centro dell'attrazione ci sarebbe stata l'esperienza a tutto tondo di partecipare ad una vera e propria selezione per entrare nella squadra degli Avengers, cui sarebbero seguiti l'addestramento e le le prime operazioni sul campo della nuova generazione di eroi.

Questa è solo l'ultima delle bufere che si sono abbattute sulla major dell'animazione, tanto che, proprio a causa del rinvio delle uscite cinematografiche e della chiusura dei parchi a tema, la Disney rischia di perdere miliardi.