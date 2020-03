Avengers Campus sarà 'parte di un universo più grande', secondo i creatori

Alla fine di Iron Man, il primo film del Marvel Cinematic Universe, Nick Fury (Samuel L. Jackson) dice a Tony Stark (Robert Downey Jr): "Sei diventato parte di un universo più grande". Con questo stesso spirito sta nascendo Avengers Campus, il parco a tema Marvel all'interno di Disneyland Resort.

Sarà qualcosa di unico per Walt Disney Imagineering, un'area popolata da una quantità mai vista di supereroi, che presenterà una narrazione interconnessa, rispecchiando pienamente la connettività del MCU.

Ne ha parlato a Comicbook.com, nel corso di un'anteprima per i media, Scot Drake, Portfolio Creative Executive, Walt Disney Imagineering. "Penso che Dave [Bushore, vice presidente del settore Franchise Creative e Marketing dei Marvel Studios] abbia portato avanti questa linea fin dall'inizio, la linea Nick Fury. Fai parte di un universo più grande, semplicemente non lo sapevi ancora. E sarà così per ogni attrazione: tutto dovrebbe farti sentire parte di qualcosa di ancora più grande."

Come nei fumetti e nei film Marvel, quindi, tutto sarà collegato: una trama condivisa collegherà il campus della California, all'interno del Disney California Adventure Park di fronte a Disneyland Park, agli Avengers Campus che apriranno a Disneyland Paris nel 2021 e Hong Kong Disneyland nel 2023.

Prendendo in prestito una famosa battuta da Spider-Man, Bushore ha affermato di avere una grande responsabilità. "C'è molta responsabilità, che deriva dalla nostra iconografia. Perché prima di tutto siamo fan, ma la gente prende queste cose, come sappiamo, davvero sul serio. Ed è davvero una cosa fantastica."

Anche Taskmaster sarà presente in Avengers Campus: della nuova attrazione in California si è occupato anche lo stunt coordinator di Black Widow.