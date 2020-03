Avengers Campus, la Marvel anticipa l'arrivo anche di X-Men e Fantastici Quattro

Nella giornata di ieri è stata ufficialmente rivelata la data di apertura di Avengers Campus, una nuova sezione tematica di Disneyland incentrata sulle proprietà Marvel Studios che Kevin Feige in persona ha definito lo step successivo della narrazione MCU.

E a proposito di step successivi, nei prossimi anni nel Marvel Cinematic Universe faranno il loro esordio i personaggi acquisiti dalla fusione con Fox, come Fantastici Quattro, X-Men e Deadpool; anche loro appariranno in Avengers Campus? Ecco cosa hanno risposto i dirigente in proposito:

"Onestamente, questo è l'imbarazzo della ricchezza che abbiamo di fronte a noi" ha detto Dave Bushore, vice presidente della sezione Franchise Creative & Marketing dei Marvel Studios. "Penso a che cosa avremo a disposizione come narratori ... Ora abbiamo questa capacità, specialmente con il nostro universo, di essere in grado di prendere una cosa da uno spettacolo, e come Kevin [Feige, Presidente della Marvel Studios e Marvel Chief Creative Officer] ha detto, le serie tv influenzeranno i film e i film influenzeranno le serie tv. Ora tutte quelle cose influenzeranno questo posto e questo posto può influenzare quelle cose."

Bushore ha aggiunto: "Nella mia infanzia non sono mai stato parte di qualcosa del genere. Con questa nuova forma di narrazione e immersione per le persone che amano questi personaggi e questi luoghi, cavolo, che bel momento per essere su questo mondo. È davvero sorprendente."

Insomma, è lecito aspettarsi degli upgrade ad Avengers Campus quando X-Men e Fantastici Quattro debutteranno nel MCU: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

