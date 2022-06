Avengers Campus, malfunzionamento per Spider-Man robot che si schianta sulla struttura!

I visitatori dell'Avengers Campus al Disney California Adventure sono ormai abituati a vedere gli Spider-Bot di Peter Parker, utili ma spesso difettosi, andare in tilt durante l'attrazione Web Slingers: A Spider-Man Adventure. Ma ieri, un malfunzionamento imprevisto appena fuori dall'attrazione ha aggiunto un tocco alla Westworld al mix.

Gli ospiti che hanno postato i video del breve spettacolo del Campus Avengers, in cui Spider-Man oscilla da un edificio all'altro sopra la folla, hanno notato qualcosa di insolito. Il robot Stuntronics che compie l'impresa sembra, nei filmati, essere fuori rotta, rigido e oscillare svogliatamente. Quando il robot si schianta contro il lato dell'edificio del Web Slingers su cui solitamente atterra, si sente la folla esclamare collettivamente "Ooooooooh". Per essere chiari: nessuno, a parte il robot acrobatico, rischia di farsi male.

La narrazione dell'attrazione è apparentemente pre-programmata per gli incidenti. Subito dopo l'impatto, si sente la voce dire: "La struttura Web non è dotata di airbag", e la voce registrata di Peter Parker risponde: "Ok". Darren L., che ha caricato il video che potete visualizzare qui sotto, ha scritto nel suo post: "Lo spettacolo si è brevemente fermato per un paio d'ore, ma è tornato a funzionare in seguito!".

Un portavoce di Disneyland ha sottolineato il fattore di intrattenimento del contrattempo per gli ospiti - che sembrano essersi divertiti - dichiarando a Deadline: "Come per ogni volo, ci possono essere degli intoppi lungo il percorso, ma Spider-Man è tornato in azione in tempo per le sue avventure pomeridiane nell'Avengers Campus!". Abbiamo saputo che Spidey robot è uscito di rotta verso l'ora di pranzo ed è tornato in azione per lo spettacolo delle 14:30.

Un altro visitatore ha caricato una foto di un operaio che ripara il danno scrivendo: "Ma questo è ciò che accade quando Spider-Man colpisce il muro. Lo frantuma!".

Nel frattempo i fan discutono su quale sia il momento migliore del MCU o quale film del MCU va rivisto assolutamente.