Avengers Campus, ecco come funzionerà l'innovativa attrazione con Spider-Man

Nel corso della giornata di ieri è stata annunciata la data di apertura di Avengers Campus, una nuova area tematica di Disneyland che sarà popolata dai personaggi del Marvel Cinematic Universe.

Sin una delle attrazioni anticipate, Spider-Man sfiderà la gravità e sorvolerà l'intero parco a colpi di ragnatela e con incredibili acrobazie mai viste prima in un parco a tema Disney: con Tom Holland in qualità di doppiatore e l'accattivante titolo di Web Slingers: A Spider-Man Adventure, l'attrazione mostrerà il supereroe raggiungere altezze vertiginose e scendere al livello del suolo per incontrarsi con i fan e posare per le foto di rito.

"Durante il giorno vedrai Spider-Man appollaiato sui parapetti dell'attrazione WEB. Chiacchiererà con le nuove reclute, ma si muoverà anche in azione sopra i tetti con incredibili acrobazie e imprese che sfidano la gravità", ha dichiarato Dan Fields, direttore creativo esecutivo di Disney Parks Live Entertainment durante l'anteprima di Avengers Campus. "E quando Spider-Man scenderà a terra, sarà più che felice di fermarsi a scambiare quattro chiacchiere con alcuni dei passanti che incontrerà nel campus."

Spider-Man sfoggerà una tuta esclusiva dei Parchi Disney disegnato da Ryan Meinerding, Head of Visual Development presso i Marvel Studios, che ha già disegnato i costumi indossati dal supereroe nel Marvel Cinematic Universe. "Ne abbiamo parlato dal punto di vista del design, lavorando direttamente con Ryan Meinerding, che è il capo dello sviluppo visivo per i Marvel Studios, e che ha sviluppato un costume iconico, che rimarrà nell'immaginario di Spider-Man per anni a venire", ha dichiarato Scot Drake, Portfolio Creative Executive della Walt Disney Imagineering. "Questo è qualcosa di enorme per noi perché non lo vedremo solo volare in aria, lo incontreremo davvero."

Per altri approfondimenti guardate una breve anteprima delle acrobazie di Spider-Man nell'Avengers Campus.