Avengers Campus apre i battenti per Disney: Kevin Feige e le star Marvel all'inaugurazione

Nelle scorse ore a Disney California Adventure Park è stato inaugurato ufficialmente l'Avengers Campus, una nuova attrazione tematica dell'iconico parco di divertimenti della Disney basata sui personaggi del Marvel Cinematic Universe.

Alla presenza di Kevin Feige, Paul Rudd, Anthony Mackie e tante altre superstar del franchise cinematografico, Scott Drake, il direttore creativo del parco, ha dichiarato: "Avevamo 70 anni di storie da cui attingere e 23 film. Questo è stato uno sforzo di narrazione globale. Dopo aver sbloccato i robot-ragno qui, presto apriremo Marvel Adventures a Parigi... e un altro ancora ad Anaheim".

Il nuovo Avengers Campus, situato accanto all'attrazione dei Guardiani della Galassia, aprirà al pubblico venerdì, ma la cerimonia di apertura si è tenuta nella notte italiana e può essere visionata nel video all'interno dell'articolo. "L'idea di un campus è quella di riunire le persone molte storie diverse", ha aggiunto Drake. Un esempio di ciò, secondo Imagineers, è la nuova attrazione "Web Slingers: A Spider Man Adventure" che porta gli ospiti in un giro attraverso una villa con dei robot-ragno che si muovono autonomamente. Gli ospiti possono acquistare i propri spara-ragnatele in un negozio che vende attrezzatura dell'alter-ego di Peter Parker, e questi acquisti forniscono loro poteri extra in quanto rendono più veloce l'eliminazione dei robot: alla fine della corsa, agli ospiti viene mostrato il punteggio totalizzato, come in un videogioco.

"La missione di base è sempre la stessa", ha affermato Brent Strong, direttore creativo esecutivo di Walt Disney Imagineering. "Ma ciò che fanno gli ospiti nel parco plasmerà la loro avventura. Inoltre, abbiamo nascosto un milione di easter-egg. Ci saranno molte interazioni tra gli ospiti e gli eroi che popolano questo parco."

Ad esempio, il Dottor Strange mette in scena uno spettacolo di magia durante il giorno, ma quando cala la notte le cose cambiano e lo Stregone Supremo apre un portale dopo aver arruolato degli ospiti per aiutarlo, attraverso un incantesimo, ad erigere uno scudo attorno al campus. "Questo è un enorme raduno di eroi", ha detto Fields del crescente cast di personaggi nell'attrazione, che include Iron Man, Ant Man e la sua partner Wasp, il generale Okoye e la Dora Milaje dei guerrieri Wakanda di Black Panther. E presto ne arriveranno altri ...

Per altri approfondimenti ecco tutti i progetti Marvel Studios in post-produzione e le serie tv Marvel attese su Disney+ per il 2021 dopo la conclusione di Loki, in uscita dal 9 giugno.