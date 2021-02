Avengers, BossLogic fa il botto: fan-art Ultima Cena Marvel venduta ad un prezzo assurdo!

BossLogic è senza dubbio il più celebre e apprezzato 'artista dei social network' in circolazione, e la sua ultima impresa sembra dimostrarlo: nelle scorse ore, infatti, il nostro è riuscito a vendere all'asta una fan-art di Avengers ad un prezzo a dir poco astronomico.

La sua interpretazione dell'Ultima Cena degli Avengers è stata battuta a $65mila dollari su un'asta blockchain; per essere più specifici, due fan-art dello stesso soggetto, un mash-up tra il leggendario dipinto di Leonardo da Vinci e la scena post-credit del primo Avengers, sono state vendute rispettivamente a $35mila dollari e $30mila dollari.

È sbalorditivo pensare a qualcuno che paghi queste cifre per l'arte digitale, ma alcuni fan di BossLogic hanno davvero adorato il suo lavoro e hanno, potendoselo evidentemente permettere, hanno deciso di sostenerlo con questi acquisti. Con l'aiuto di Niftygateway, BossLogic ha avviato un vero e proprio mercato per questo tipo di opere d'arte e, considerato l'incremento della sua attività sui social in questi mesi di quarantena, probabilmente in futuro assisteremo a nuove aste.

“Boss Logic è un gigante nell'industria dell'intrattenimento: partito dal basso postando sui social media, ora è regolarmente assunto dalla Marvel e dalla DC per creare art-work in vista dei loro film" ha commentato l'azienda che si è occupata dall'asta. "È diventato così influente che gli studi hanno persino iniziato a prendere in considerazione i suoi "Fan Cast". Nel 2017 ha creato un artwork che ritraeva Rosario Dawson come un personaggio di The Mandalorian, e quell'opera ha guadagnato così tanta popolarità da riuscire ad attirare l'attenzione di Rosario e dei produttori".

