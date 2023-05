Avengers, l'autore di Ant-Man 3 colpevole dei leak Marvel? Il bizzarro rumor

Nelle scorse ore un bizzarro rumor ha dato il via ad alcune indiscrezioni secondo le quali lo sceneggiatore Jeff Loveness, autore del recente Ant-Man & The Wasp: Quantumania, sarebbe il vero colpevole dietro ai recenti leak sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

Come ricorderete, le tante informazioni trapelate dagli uffici dei Marvel Studios - che hanno portato anche a grosse denunce verso l'account Reddit che le ha diffuse online - sono iniziate tra gennaio e febbraio scorso con numerosi leak sul finale di Ant-Man 3, rivelatisi poi autentici una volta che il film è arrivato nelle sale. Un bizzarro rumor adesso sostiene che sia proprio Loveness, sceneggiatore del film con Paul Rudd e Jonathan Majors, a far trapelare queste informazioni sensibili, e che è questo il motivo per cui non scriverà più il nuovo film Avengers: The Kang Dynasty.

Ovviamente queste accuse ai danni dello sceneggiatore sono molto poco credibili, e molti commentatori del settore le stanno sostanzialmente bollando come una delle tante uscite infelici pubblicate sui social dai fan Marvel contro Jeff Loveness dopo l'uscita del poco apprezzato Ant-Man 3. Lo stesso Loveness ha bollato lo 'scoop' come una totale invenzione, commentando la cosa con un post su Twitter (disponibile in calce all'articolo).

Al momento, lo ricordiamo, non è stato ancora confermato ufficialmente se Avengers: The Kang Dynasty ha davvero sostituito Jeff Loveness con un nuovo sceneggiatore: rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.