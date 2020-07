Avengers, arriva la reunion virtuale tra i fratelli Russo e Josh Brolin, ecco il video

I registi di Avengers: Endgame continuano ad invitare ospiti illustri per il loro programma Russo Bros Pizza Film School, e stavolta hanno pensato di fare quattro chiacchiere proprio con Josh Brolin.

Il trio ha avuto modo di conquistare l'intero universo cinematografico insieme, vista la collaborazione negli ultimi due film sugli Avengers, in grado di sbancare al botteghino anche grazie alla convincente interpretazione dell'attore nei panni di Thanos.

Per il quinto episodio del loro show i registi hanno pensato però di concentrarsi su un altro grande capolavoro che ha permesso a Brolin di brillare, ovvero Non è un paese per vecchi, film vincitore di vari premi Oscar nel 2008, tra cui miglior film. L'attore ha avuto modo di paragonare il lavoro dei fratelli Coen a quello dei fratelli Russo: entrambe le coppie di fratelli sono riuscite a trasmettere a Brolin l'entusiasmo per il film che stava girando, con riferimenti a scene indelebili di altre pellicole e con un rapporto diretto e sincero. Nonostante registi di tale calibro siano impegnati con progetti milionari, secondo Brolin tutti e quattro hanno sempre cercato di mettere da parte il proprio ego, in modo tale da essere completamente a disposizione del progetto che avevano tra le mani.

Cosa ne pensate degli artisti in questione? Josh Brolin ha ragione a tessere le lodi dei Russo e dei Coen? Vi lasciamo al video completo della puntata e vi consigliamo di leggere il nostro Everycult di Non è un paese per vecchi.