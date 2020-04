Avengers: Age of Ultron, il villain è ancora più inquietante in queste inedite concept art

Sono sempre numerose le concept art alternative condivise sui social dagli artisti che lavorano ai vari film del Marvel Cinematic Universe, e oggi sembra essere il turno di Ultron, il big bad del film del secondo film sui Vendicatori diretto da Joss Whedon, Avengers: Age of Ultron.

"Una versione alternativa del volto di Ultron in Avengers: Age of Ultron. Cercavamo di capire come renderlo più espressivo sotto tutti quegli strati di metallo. #ageofultron #avengersageofultron #ultron #ironman #marvelstudios #marvel #mcu #conceptart #conceptartist #digitalart #digitalartist #digitalillustration" scrive Phil Saunders, concept designer dei Marvel Studios, nel post che trovate anche in calce alla notizia.

Effettivamente, l'aspetto del villain robotico qui è decisamente più simile a quello umano (più vicino a quello di Visione, anche) il che ronde ancora più inquietante.

Whedon, che diresse anche il primo film degli Avengers, ricevette però pesanti critiche per Age of Ultron, tanto che finì con il cancellare temporaneamente il suo account twitter per via dei continui attacchi da parte di spettatori particolarmente "vocali".

Guardandoci indietro però, è facile rendersi conto quanto in realtà dobbiamo ad Avengers: Age of Ultron, soprattutto in termini di sviluppo della trama per i futuri film dell'Infinity Saga, primi su tutti Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

E voi, che ne pensate di questo design alternativo per Ultron? Fateci sapere nei commenti.