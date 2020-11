Avengers: Age of Ultron, Scarlet Witch protagonista di questo fantastico concept art

Sono passati ormai cinque anni dall'uscita nelle sale del secondo film corale targato Marvel Studios, Avengers: Age of Ultron, ma dei nuovi/vecchi character design e concept art continuano a spuntar fuori sul web, come questo che vede protagonista Scarlet Witch.

È il Director of Visual Development dei Marvel Studios, Andy Park, a mostrarci l'ultimo ritrovato dagli archivi MCU.

"Wanda attraverso gli anni: questo è stato il concept design di partenza che ho fatto per il suo ultimo costume in Avengers: Age of Ultron, quello che vedete per qualcosa come due secondi alla fine del film" scrive nella caption del post che trovate anche in calce al pezzo "A volte c'è davvero un sacco di lavoro dietro qualcosa che si riesce a malapena a vedere... Ma immagino che sia meglio di quando quel qualcosa non viene proprio visto... Che pure succede molto spesso :) È la vita dei concept artist".

Come possiamo vedere, Wanda (Elizabeth Olsen) indossa qui una versione preliminare dell'outfit che sfoggia nel segmento finale di Age of Ultron, quando i nostri eroi fanno l'appello delle nuove reclute del team.

Nel corso delle pellicole, abbiamo visto diverse iterazioni del costume di Scarlet Witch, tutte che mantengono in un qualche modo il suo signature color, ma sarà solo in WandaVision che avremo modo di vederla indossare il costume classico dei fumetti.

E voi, quale dei costumi di Wanda avete preferito finora? Fateci sapere nei commenti.