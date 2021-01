Avengers: Age of Ultron, Paul Bettany ricorda: 'Joss Whedon voleva dare un pene a Visione'

La storia dei cinecomic ci racconta di pareri non particolarmente entusiasti per quei costumi forniti di dettagli eccessivamente espliciti (ricordate i bat-capezzoli di George Clooney in Batman e Robin?): la cosa, però, non sembrava spaventare Joss Whedon ai tempi di Avengers: Age of Ultron.

Come tutti ricorderete, il secondo film sugli Avengers introdusse nel Marvel Cinematic Universe il personaggio di Visione: stando a quanto raccontato da Paul Bettany, dunque, proprio l'aspetto del futuro consorte di Scarlet Witch avrebbe generato degli accesi dibattiti, con il regista fermo nella sua convinzione di voler fornire il personaggio di... Un pene.

"Lui insisteva: 'Deve avere un pene'. E tutti noi gli dicevamo: 'Non lo so, Joss. Non ne siamo così sicuri' e lui: 'DEVE AVERE UN PENE. Voglio vedere dei disegni di peni'. Quindi in realtà da qualche parte ci sono questi prototipi della nascita di Visione in cui lui ha questi peni. Li affiggemmo tutti quanti ad un muro e a quel punto Joss fa: 'Ok, ero al 100% nel torto. Non c'è bisogno di far vedere nessuno di questi" ha raccontato un divertito Paul Bettany.

Proprio Joss Whedon, qualche tempo fa, accusò i fan di non aver capito Avengers: Age of Ultron; Scarlet Witch, invece, è recentemente stata protagonista di una splendida concept-art di Avengers: Age of Ultron.