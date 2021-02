Avengers: Age of Ultron, nuova popolarità grazie a WandaVision: sul web è nuovo amore

Grazie alla straordinaria popolarità raggiunta da WandaVision, la prima serie tv prodotta dai Marvel Studios e distribuita dal servizio di streaming on demand Disney+, sembra che Avengers: Age of Ultron stia godendo di una seconda nuova vita.

Sebbene il secondo film della saga degli Avengers, diretto da Joss Whedon e uscito originariamente nel 2015, sia stato a lungo considerato come uno dei più deboli capitoli della storia del franchise, i fan di lungo corso della saga e i nuovi che hanno scoperto il MCU grazie a WandaVision hanno riacceso la passione per l'undicesimo capitolo del franchise.

Il film, come di certo già saprete, includeva non solo il debutto live-action dei gemelli Wanda (Elizabeth Olsen) e Pietro Maximoff (Aaron Taylor-Johnson), ma anche quello di Visione (Paul Bettany), e chiaramente dal punto di vista di WandaVision ha assunto un'importanza fondamentale. Non a caso, la piattaforma di streaming on demand Disney+ continua a consigliarlo dopo la conclusione di ogni singolo episodio della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, e i numeri di visualizzazioni sono cresciuti durante la messa in onda dello show tv. Il film oggi ha accolto un pubblico completamente nuovo rispetto a quello di sei anni fa, e il web è brulicante di commenti e tag in suo onore.

Dite la verità, siete fra coloro che si sono lasciati tentare da Disney+ e hanno approfittato di WandaVision per un rewatch di Avengers: Age of Ultron? Cosa ne pensate del film? Ditecelo nella sezione dei commenti!

