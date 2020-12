Avengers: Age of Ultron, Joss Whedon attacca: 'La gente non l'ha capito'

Non si ferma l'infinita polemica tra Ray Fisher e Joss Whedon: nelle ultime ore l'attore di Cyborg è tornato a parlare delle divergenze avute con il regista sul set di Justice League, tirando in ballo anche alcune affermazioni relative al Marvel Cinematic Universe e, più precisamente, ad Avengers: Age of Ultron.

Secondo Fisher, infatti, Whedon si sarebbe mostrato decisamente rancoroso nei confronti dei tanti fan che all'epoca bocciarono il secondo film sugli Avengers, adducendo la colpa delle cattive recensioni all'incapacità del pubblico di comprenderlo a fondo.

"Nel processo di produzione di Justice League Whedon portò con sé un sacco di suoi risentimenti personali e professionali. Una delle cose che disse durante la nostra prima conversazione fu che la gente 'non aveva capito' Avengers: Age of Ultron... Disse certe cose durante quella conversazione davanti a cui io ero tipo... Era una sorta di delirio di onnipotenza, tipo: 'Se ti è piaciuta questa cosa in un film deve piacerti per forza anche in quest'altro film, haha, il problema è tuo'" sono state le parole di Fisher.

Cosa ne pensate? Fate anche voi parte della schiera di detrattori del film di Whedon? Diteci la vostra nei commenti! Un nuovo concept di Avengers: Age of Ultron, intanto, ci ha mostrato una versione alternativa del celebre villain; qui, invece, trovate la nostra recensione di Avengers: Age of Ultron.