Avengers: Age Of Ultron, ancora concept art irresistibili dal film Marvel

Phil Saunders, concept artist in forze ai Marvel Studios, ha pubblicato dei nuovi schizzi e del materiale realizzato per il film Avengers: Age of Ultron e poi successivamente scartati per la versione finale della pellicola. Questi nuovi e affascinanti concept, poi, a quanto pare provengono direttamente da un'idea di Joss Whedon.

In questa nuova occhiata al personaggio di Ultron, antagonista principale del crossover interpretato da James Spader (sia nelle movenze, con la tecnica del motion-capture, che nella voce), abbiamo una versione del villain decisamente più rude e grezza ma anche più inquietante, con un rosso fuoco a fuoriuscire dalle sue aperture (occhi, bocca e petto).

"Joss Whedon voleva una versione di Ultron che fosse decisamente più tecnologica visivamente rispetto ai miei schizzi iniziali, quindi alla fine abbiamo scelto di seguire decisamente un'altra direzione, che a dirla tutta era un po' troppo alla maniera di un esoscheletro per i miei gusti. Grazie al cielo, Kevin Feige è entrato in corso d'opera e ha poi contribuito a definire quello che poi abbiamo visto sullo schermo, ma per un po' ho dipinto alcune cose davvero fiche".

In risposta a un commento successivo, Saunders ha poi dichiarato: "E' stata una scelta sofferta, ma è molto comune in questo settore. Moltissimi registi sono ossessionati dal tenere tutto con i piedi per terra, che spesso si traduce con 'se non l'ho mai visto prima, non lo capisco'".

A proposito di Avengers: Age of Ultron e del regista Joss Whedon, quest'ultimo sta attualmente affrontando una serie di pesanti accuse personali e professionali, relative al suo comportamento sul set; le accuse sono state agevolate anche dalle rivelazioni di Ray Fisher sul comportamento di Whedon sul set di Justice League.