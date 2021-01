Avengers: Age of Ultron: come finisce il film e qual è il ruolo di Pietro?

In occasione dell'uscita del terzo episodio di WandaVision su Disney+, serie live-action Marvel Studios incentrata su Wanda Maximoff e la scoperta più profonda dei suoi straordinari poteri di manipolazione della realtà, vogliamo oggi proporvi un breve approfondimento dedicato ad Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon.

Il perché è molto semplice: il secondo capitolo della saga crossover Marvel Studios sui Vendicatori è stato anche il film che ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe quelli che al tempo venivano chiamati "I Gemelli" per problemi di diritti di sfruttamento, nient'altro che Wanda e Pietro Maximoff, rispettivamente interpretati da Elizabeth Olsen e Aaron Taylor-Johnson.



Inizialmente schieratisi dalla parte del temibile Ultron, i due personaggi scoprono presto la malvagità dell'intelligenza artificiale da loro appoggiata, ribellandoglisi contro e unendo poi le forze con gli Avengers. Nello showdown finale di Sokovia, per altro patria dei Maximoff, Pietro dà il 100% per redimersi dalle sue precedenti azioni e trovando per questo una morte eroica nel terzo e ultimo atto del cinecomic, per altro per mano della stessa sorella, ancora alleata di Ultron e per questo ancora adesso, dopo anni, in fase di colpevolizzazione per la dipartita del fratello. Da quel momento in poi, purtroppo, Quicksilver non è mai più apparso in nessun altro progetto del MCU, anche se forse WandaVision potrebbe adesso cambiare le cose.



Ad ogni modo, nel finale di Avengers: Age of Ultron assistiamo anche alla fine di Ultron prima (nella parte più sostanziosa) per mano di Wanda, afflitta dal dolore per la perdita di Pietro e rabbiosa nei confronti dell'androide, e poi per mano di Visione, in uno degli scambi di battute forse più belli dell'intero MCU:



Ultron: "Sei incredibilmente ingenuo"

Visione: "Beh... in effetti sono nato ieri"