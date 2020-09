Avengers: Age of Ultron, ecco l'armatura di Iron Man in questo splendido concept inedito

Nonostante tutto il mondo e i fan della Marvel in particolare stiano aspettando con impazienza l'arrivo del prossimo film dei Marvel Studios, ovvero lo standalone e prequel dedicato a Black Widow con Scarlett Johansson, nell'attesa dal web emergono altre concept art inedite focalizzate su Avengers: Age of Ultron e su Iron Man in particolare.

A diffondere il nuovissimo concept dedicato a un'armatura alternativa di Iron Man/Tony Stark per il secondo film sugli Avengers è stato ancora una volta il designer Marvel Phil Saunders sulla sua pagina personale su Instagram. Niente di trascendentale, ma il design della Mk45 appare più organico nelle forme e nelle soluzioni visive adottate. "Un look alternativo iniziale per la Mk45 per Avengers: Age of Ultron. Avevamo optato per forme più semplici e soft con questa, qualcosa che non abbiamo più usato fino alla Mk50".

Qualche settimana fa, invece, Charlie Wren ha condiviso un concept iniziale dedicato a Ultron, molto più inquietante della versione poi apparsa sul grande schermo. Nei fumetti Ultron è una creazione di Hank Pym, ma come sappiamo nell'Universo Cinematografico Marvel il principale responsabile per la nascita del villain è Tony Stark, preoccupato di dotare la Terra di un intelligentissimo sistema di difesa per prevenire futuri attacchi alieni al pianeta e non ripetere una replica di quanto visto a New York nel primo film dedicato agli Avengers.

A proposito di Avengers: Age of Ultron, il regista era Joss Whedon di ritorno dal primo film. Il regista sta attualmente affrontando una serie di pesanti accuse personali e professionali, relative al suo comportamento sul set; le accuse sono state agevolate anche dalle rivelazioni di Ray Fisher sul comportamento di Whedon sul set di Justice League.