Gli Avengers affronteranno gli X-Men nelle prossime Fasi del MCU?

Cosa potremo vedere nei futuri film dedicati agli eroi Marvel? È questa la domanda che più attanaglia gli appassionati, e sono già partite le speculazioni su di un possibile scontro tra Avengers ed X-Men.

Se, come sottolinea Chris Evans, i film della Marvel sono unici, è anche vero che per mantenere viva l'attenzione ci sarà bisogno di eguagliare e persino superare gli ottimi livelli raggiunti con Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, due dei crossover supereroistici più riusciti. Le teorie più accreditate vedrebbero però due nuovi schieramenti: gli X-Men da una parte, e i nuovi Avengers dall'altra.

In effetti nei fumetti abbiamo avuto occasione di vedere i due team darsele di santa ragione, e gli spunti da cui prendere ispirazione non mancherebbero. Possiamo dire che ne risulterebbe una sorta di Captain America: Civil War, ma prima di giungere ad un simile scontro gli autori dovranno sicuramente gettare le basi con altri film. Per farlo potrebbero adattare Secret Wars, una serie di storie incentrate sulla figura di Dottor Destino, per combattere il quale Magneto mette insieme gli X-Men: vi segnaliamo che secondo i rumor qualcosa del genere è già in produzione presso la Marvel. A quel punto Magneto potrebbe diventare una figura chiave anche per il futuro scontro con gli Avengers, una sorta di mediatore tra le parti.

Cosa vi aspettate dal futuro del MCU? Vorreste vedere i due gruppi Marvel l'uno contro l'altro? In attesa di saperne di più vi consigliamo di dare uno sguardo ai 5 fumetti su Wolverine perfetti per un adattamento cinematografico.