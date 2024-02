Avengers 5, ufficiale: Marvel rinuncia a The Kang Dynasty, cambierà titolo

Il più recente calendario Disney aveva confermato il titolo di Avengers 5, fino a qualche tempo ancora noto come The Kang Dynasty, ma a quanto pare i Marvel Studios hanno deciso di rinunciare definitivamente a quel titolo.

A riportarlo proprio in questi minuti The Hollywood Reporter, che ha pubblicato sui propri canali un lungo editoriale sul dietro le quinte e il prossimo futuro del Marvel Cinematic Universe: oltre a confermare che le riprese di Thunderbolts inizieranno a marzo a Londra, infatti, il magazine di Los Angeles rivela che i Marvel Studios cambieranno il titolo di Avengers 5, cancellando il sottotitolo ufficiale The Kang Dynasty.

In passato diversi insider attivi sui social avevano già avvertito i fan della Marvel di questa eventualità, ma il calendario delle uscite Disney 2024/2031 aveva lasciato intendere che il sottotitolo The Kang Dynasty sarebbe rimasto intatto: così invece non sarà, e con la pre-produzione del film, la cui uscita è fissata per il 2 maggio 2026, si sta preparando ad aprire i battenti, i Marvel Studios hanno deciso di rinunciare al nome di Kang il conquistatore nel titolo del film visto il poco successo ottenuto da Ant-Man & he Wasp: Quantumania e il licenziamento del suo interprete, Jonathan Majors (per le fonti dell'Hollywood Reporter, comunque, la decisione era stata già presa dopo il box office deludente di Ant-Man 3).

Tuttavia la Marvel non molla ed è pronta a tornare più forte di prima: "Non si arrenderanno", dice una fonte che ha lavorato con la Marvel nell'ultimo anno. "Vogliono fare qualcosa di eccezionale."

