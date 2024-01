Avengers 5, svelata la trama della prima versione del film e il reboot del MCU?

Come sappiamo Avengers 5 ha cambiato titolo e sceneggiatore, con Michael Waldron chiamato a scrivere sia il quinto che il sesto capitolo della saga crossover dei Marvel Studios, ma in queste ore sono emersi nuovi dettagli sulla versione originale del film, quella scritta da Jeff Loveness.

Il noto scooper Daniel Richtman, infatti, in queste ore ha condiviso nuovi dettagli sul licenziamento di Jeff Loveness da Avengers 5, conosciuto fino a qualche mese fa come Avengers: The Kang Dynasty. Come trapelato in precedenza, lo sceneggiatore è stato sostituito in corsa dopo aver ricevuto l'incarico di scrivere la storia di The Kang Dynasty, avendo già lavorato sul personaggio di Kang il Conquistatore per la sceneggiatura di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, film scritto appunto da Loveness: quando però i Marvel Studios, che erano certi che Ant-Man 3 sarebbe stato un successo, hanno dovuto affrontare le conseguenze del flop, avrebbero deciso, secondo Richtman, di cambiare approccio con Avengers 5.

Per l'insider la versione originale di Avengers: The Kang Dynasty aveva per protagonisti gli Avengers apparsi finora nella Saga del Multiverso, fatta eccezione per Thor, con la storia che avrebbe visto le Varianti di Kang il Conquistatore invadere la Terra. Secondo le fonti di Richtman, la versione di Michael Waldron dovrebbe essere simile a quella di Loveness, ma porrà maggiore enfasi sul Multiverso e preparerà il terreno per Avengers: Secret Wars.

A questo proposito, secondo i rumor Avengers 5 porrà fine al MCU come lo conosciamo, dato che il crollo del Multiverso causerà la nascita di una realtà alternativa che fornirà il principale scenario di Avengers: Secret Wars. Si tratterà, questo, di un altro passo verso il tanto chiacchierato reboot del MCU, che però per Richtman sarà graduale: dopo Avengers 5, infatti, gli eroi del franchise abiteranno una Terra diversa da quella vista finora nella saga, un mondo che ospita anche i mutanti e i Fantastici Quattro.

Rimaniamo in attesa di tutte le prossime novità: ad oggi, Avengers 5 e Avengers 6 sono attesi per maggio 2026 e maggio 2027.