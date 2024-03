Avengers 5 rischia il rinvio? Cosa sappiamo sull'inizio delle riprese

Avengers 5 rischia il rinvio? In questi giorni abbiamo tentato di fare il punto sul nuovo film degli Avengers, ma le ultime indiscrezioni gettano una lunga ombra sull'atteso crossover della Saga del Multiverso dei Marvel Studios.

Oltre ad aver svelato nuove informazioni sulla trama di The Fantastic 4, spiegando come mai i supereroi del MCU non hanno mai sentito parlare della Prima Famiglia nonostante la storia del loro film sarà ambientata negli anni '60, il noto insider Daniel Richtman ha anche rivelato che le riprese di Avengers 5 inizieranno nel 2025: non è chiaro in che mese partiranno i lavori, ma ricordiamo che attualmente il film ha una data d'uscita prevista per il 2 maggio 2026, e considerate le tempistiche tipiche di questi titoli, il rischio di rinvio già messo in conto da alcuni insider rischia di diventare sempre più concreto.

Attualmente Avengers 5 non ha ancora un regista, dato che l'autore precedentemente assegnato - ovvero Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi - ha abbandonato il progetto per dedicarsi alla realizzazione di Shang-Chi 2, che dovrebbe uscire prima del quinto capitolo della saga degli Avengers: insomma, c'è ancora tanta incertezza sul calendario Marvel, con lo studio che tra non molto inizierà a concentrarsi insieme a Sony Pictures sulle riprese di Spider-Man 4.

Nel frattempo, proprio in queste ore Florence Pugh ha pubblicato il primo video dal set di Thunderbolts.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.