Avengers 5, i primi poster fanmade ipotizzano la nuova squadra di eroi!

Il rallentamento consistente del Marvel Cinematic Universe, causato dagli scioperi e dalla decisione di rimodellare i calendari di uscita, sta sicuramente stuzzicando la fantasia dei fan che stanno iniziando già a pensare alla nuova squadra di Avengers che sarà presentata in Kang Dinasty.

Mentre già si sono iniziati a ipotizzare gli eroi che compariranno in Avengers 5, la curiosità spasmodica del pubblico non è aiutata dal modo in cui i Marvel Studios hanno deciso di rallentare le uscite in modo da curare maggiormente la produzione e la realizzazione dei loro prodotti. Per compensare questa sete di contenuti, alcuni fan hanno realizzato dei primi poster fanmade in grado di presentare quella che, secondo loro, potrebbe essere la squadra perfetta per i nuovi e rinnovati Avengers.

Ovviamente è uno sguardo, quello degli appassionati, che punta non solo su vecchie conoscenze ma anche su volti nuovi recentemente inseriti nel roster di eroi di casa Marvel. Se alcuni sembrano destinati per il mondo a viaggiare da soli (Moon Knight e Loki sono gli esempi più significativi) altri hanno nel loro destino essere parte di qualcosa di più grande. I tre membri rimanenti degli originali rimangono al loro posto (Hulk, Occhio di Falco e Thor) mentre a loro si aggiungono anche Doctor Strange, Yelena Belova, Kate Bishop, Shang-Chi, Daredevil e Spider-Man che, al momento, sembrano essere i più richiesti dal pubblico.

In attesa di sapere qualcosa di più riguardo il film, abbiamo cominciato a fare le prime ipotesi su chi guiderà gli Avengers in Kang Dinasty. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!