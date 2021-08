Avengers 5, è ancora presto per il nuovo crossover. Kevin Feige: 'Ci vuole tempo'

Passerà ancora diverso tempo prima di rivedere gli Avengers al cinema. Questo è quanto è emerso dalle recenti dichiarazioni di Kevin Feige, che interrogato sulla questione da Collider ha anticipato un'attesa simile a quella della Fase 1 del Marvel Cinematic Universe per The Avengers.

"Vogliamo che sia passato un lasso di tempo ragionevole da Endgame prima di iniziare una nuova saga, che è già partita ed è già in corso E poi c'è bisogno di tempo, come accaduto nella Fase 1, per costruire quella saga prima di iniziare a riunire tutti quanti" ha spiegato il presidente dei Marvel Studios in un'intervista rilascia per la promozione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 1° settembre

Nella Fase 1 citata da Feige i fan hanno dovuto attendere ben 4 anni dal debutto di Iron Man all'uscita del primo crossover, e sembra che questa volta potrebbe passare ancora più tempo prima dell'arrivo di Avengers 5, dato che Disney ha ormai occupato anche quasi tutti gli slot del 2023 con film quali Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia vol.3 e i Fantastici 4.

Voi cosa vi aspettate dalla nuova avventura dei Vendicatori? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, a proposito di MCU, ha fatto il suo debutto in rete il sensazione trailer finale di Eternals.