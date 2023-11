Avengers 5 perde lo sceneggiatore! Kang sempre più lontano dall'MCU?

Il futuro di Kang è la più grossa gatta da pelare del Marvel Cinematic Universe attuale: cosa fare con Jonathan Majors? Continuare insieme fino ad un'eventuale condanna o troncare i rapporti prima ancora che il processo possa giungere a conclusione? Le ultime indiscrezioni su Avengers: The Kang Dynasty sembrano andare nella seconda direzione.

Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare della possibilità sempre più concreta che gli Studios decidano di sollevare Kang dal suo ruolo di nuovo villain del franchise (noi stessi vi abbiamo suggerito un po' di modi in cui Kang potrebbe uscire di scena): voci che non possono non aumentare d'intensità ora che, stando a quanto leggiamo, Jeff Loveness si sarebbe allontanato da Avengers: The Kang Dynasty.

Lo sceneggiatore già visto all'opera con Ant-Man and the Wasp: Quantumania era stato ingaggiato per il quinto film degli Avengers presumibilmente proprio in virtù del lavoro già svolto con il personaggio di Jonathan Majors: la sua uscita dal progetto, secondo quanto riportato da Vanity Fair, potrebbe quindi effettivamente segnalare dei Marvel Studios sempre più convinti di cambiare rotta, magari introducendo un villain come il Dottor Destino. E voi, cosa ne pensate? Meglio attendere il processo o non rischiare di farsi trovare impreparati? Diteci la vostra nei commenti!