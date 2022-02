Avengers 5 non si farà? Come potrebbe proseguire il MCU

Qualche tempo fa avevamo parlato di cosa potrebbe raccontare Avengers 5, il nuovo film dedicato alla celebre squadra Marvel che, secondo quanto riportato in passato da Kevin Feig,e non arriverà molto presto. Ora le ultime dichiarazioni di Feige allarmano i fan, portando molti a pensare che Avengers 5 non si farà.

Le parole in questione sono state pronunciate dal Presidente dei Marvel Studios nel corso del Marvel Studios Assembled: The Making of Eternals, documentario pubblicato su Disney+. Nella dichiarazione Feige affermava che la saga sugli Avengers è stata completata, definendo l'ultima pellicola arrivata "il film finale degli Avengers". Ma cosa vorrà dire?

Le possibilità che si profilano sono molteplici, soprattutto guardando ai fumetti. L'opzione più ovvia è che si formerà una nuova squadra, che potrebbe vedere al timone Captain Marvel, pista che si è raffreddata considerando i recenti attriti tra la Marvel e Brie Larson. In ogni caso l'introduzione di una serie di nuovi eroi, avvenuta negli ultimi tempi, apre le porte alla formazione di un nuovo gruppo di vigilanti, che avranno il compito di difendere il Multiverso.

Voi cosa vi aspettate di vedere nel futuro della Marvel, considerando tutti i personaggi (compresi degli interessanti villain) introdotti e il nuovo ruolo del Multiverso?