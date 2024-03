Avengers 5, la Marvel conferma l'ultima grossa indiscrezione sul nuovo film della saga

Mentre le voci di corridoio sulla trama di Avengers 5 continuano incessanti, in queste ore la Marvel e la Disney hanno confermato una delle ultime indiscrezioni emerse nelle scorse settimane sul prossimo film dell'acclamata e popolare saga cinematografica.

A febbraio, quasi un mese esatto fa, da Hollywood era stato confermato che la Marvel avrebbe ufficialmente cambiato titolo ad Avengers: The Kang Dynasty, ma adesso è arrivata l'ufficialità definitiva: la Disney ha recentemente tenuto una presentazione per gli investitori che includeva una timeline per i prossimi film e programmi TV del Marvel Cinematic Universe, e sebbene non ci siano grandi informazioni sicuramente noterete - nel post disponibile in calce all'articolo - che Avengers: The Kang Dynasty è elencato semplicemente come Avengers 5, mentre il sesto capitolo della saga Avengers: Secret Wars ha ancora il suo titolo originale.

In precedenza ci sono state voci secondo cui i due film si intitoleranno semplicemente Secret Wars - Parte 1 e Secret Wars - Parte 2, ma per ora né dalla Disney né dalla Marvel sono arrivate indicazioni in tal senso. Nel frattempo, secondo lo scooper Daniel Richtman Kang il conquistatore sarà ancora il villain principale dei due nuovi film degli Avengers, che porteranno a conclusione la Saga del Multiverso, ma a quanto pare la Marvel starebbe pensando di inserire nel film un villain secondario.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità e indiscrezioni: i due film dovrebbero arrivare a maggio 2026 e a maggio 2027.

