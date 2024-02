Avengers 5, Kevin Feige vuole già aggiungere Deadpool e Wolverine nel nuovo film?

Anche se, come riportato, i numeri del trailer di Deadpool & Wolverine sono stati gonfiati dalla Disney, non c'è dubbio che il nuovo film Marvel Studios sia tra i più attesi dei tanti in arrivo per il MCU, e una nuova indiscrezione vorrebbe subito legarlo ad Avengers 5.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, infatti, dopo l'uscita del trailer di Deadpool & Wolverine e l'entusiasmo dimostrato dai fan, a prescindere dai veri numeri registrati dal trailer, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige starebbe rimuginando su alcuni nuovi piani per i due supereroi: stando alle fonti dello scooper, Feige avrebbe già visto il film e sarebbe rimasto molto impressionato, al punto da aver preso in considerazione l'idea di aggiungere Wade Wilson e Logan al team di protagonisti di Avengers: The Kang Dynasty.

Questa indiscrezione non è verificabile in alcun modo, al momento, ma vale la pena notare che finora i rumor fatti circolare dagli insider online avevano sempre associato Deadpool & Wolverine ad Avengers: Secret Wars, vale a dire il successivo film degli Avengers in arrivo nel 2027 l'anno successivo di quello scelto per Avengers: The Kang Dynasty, che invece uscirà a maggio 2026. Per ora dunque ci limitiamo a registrare questa voce di corridoio, che va ad aggiungersi ad una settimana molto movimentata per i fan del Marvel Cinematic Universe.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il calendario uscite della Disney ha ufficialmente confermato il titolo di Avengers 5, o almeno quello che i Marvel Studios stanno utilizzando attualmente.