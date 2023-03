Avengers 5, e se Kang ritornasse nei panni dell'eroe?

È risaputo che Kang il Conquistatore (antagonista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film che ha avviato la Fase 5) potrebbe tornare a scontrarsi con i supereroi nell'attesissimo Avengers: The Kang Dynasty; ma se decidesse di farlo in una modalità difficile da prevedere, cioè nei panni di un eroe?

L'idea è plausibile, considerando le innumerevoli varianti, il Consiglio dei Kang e soprattutto l'idea di alcuni spettatori secondo la quale egli non sia davvero morto nel terzo capitolo della saga sull'uomo formica, ma, al contrario, pronto a mettere i bastoni tra le ruote e ad alterare il precario equilibrio del Multiverso. Appurata la forza del Consiglio, inoltre, non sorprenderebbe se il Conquistatore decidesse di unirsi ai Vendicatori per combatterlo – e a quanto pare non sarà l'unico ritorno: Jonathan Majors vuole Robert Downey Jr. in Avengers: The Kang Dynasty, nonostante i terribili eventi di End Game. Ma quale sarà la posizione di Scott Lang sulla faccenda? Di certo, un aiuto da parte sua sarebbe essenziale per garantire al celebre antagonista MCU di passare allo schieramento opposto.

In attesa di nuove indiscrezioni, ripercorriamo gli ultimi eventi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania: Scott Lang e la sua squadra si scontra con Kang, impedendogli di scappare dalla sua prigione nel Regno Quantico e di seminare il caos nel Multiverso; infine, dopo la sconfitta del nemico, il protagonista non è entusiasta come si aspettava: si chiede infatti se ucciderlo sia stata la mossa giusta, soprattutto considerando la minaccia delle numerose varianti.

Avengers: The Kang Dynasty arriverà in sala il 2 maggio 2025. Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: quante varianti saranno presenti in Avengers: The Kang Dynasty?