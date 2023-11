Quale sarà il titolo di Avengers 5 se Kang dovesse saltare?

Con l'incertezza che regna intorno a Jonathan Majors a causa delle accuse di violenza nei suoi confronti, è possibile che Kang il Conquistatore possa essere accantonato da Marvel. Un cambio di rotta che modificherebbe necessariamente anche il titolo di Avengers: The Kang Dynasty. Quali sarebbero le nuove opzioni?

Ecco i possibili tre piani B dei Marvel Studios nel caso si dovesse propendere per un accantonamento di Kang per le accuse a Jonathan Majors.



Avengers vs X-Men è probabilmente l'opzione più suggestiva, perché porterebbe in primo piano nel Marvel Cinematic Universe personaggi particolarmente amati dal pubblico, in primis Wolverine, che nella saga cinematografica Sony è stato interpretato per oltre vent'anni da Hugh Jackman. Potrebbe essere il tipo di svolta che necessita all'MCU, soprattutto per distogliere l'attenzione dal problema legato a Kang.

Un'altra soluzione potrebbe essere Avengers: Age of Stilt-Man. Nonostante si tratti di un personaggio non proprio acclamato è anche vero che potrebbe essere proprio l'occasione giusta per introdurre un nome nuovo all'interno della narrazione, sinora soltanto accennato nella serie Netflix Daredevil.



E perché non un po' di autoironia? The Avengers Awkwardly Discuss Whether or Not Anyone Has Any Ideas potrebbe essere il titolo perfetto per un film nel quale gli stessi Avengers si chiedono chi di loro abbia qualche idea sul da farsi. Voi quale titolo preferite?



L'ipotesi più probabile rimane un cambiamento in Secret Wars Parte 1 e Parte 2, con la cancellazione di Kang.